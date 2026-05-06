Минпромторг РФ направит до 4,5 млрд руб. на продление ресурса Superjet 100

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ ищет исполнителя работ по расширению назначенного ресурса, повышению надежности, поддержанию налета и сохранению летной годности самолетов Superjet 100 - соответствующий конкурс объявлен в конце апреля на сайте госзакупок.

Итогом работы должно стать увеличение ресурса Superjet 100 с текущих 10-15 тыс. полетов до 15-20 тыс. в зависимости от модели самолета. Допустимый налет в часах на одно воздушное судно должен вырасти с 15-25 тыс. часов до 25-40 тыс. Срок эксплуатации планируется продлить с 15 до 20 лет, сказано в материалах закупки. При этом проектный ресурс самолетов семейства составляет 54 тыс. полетов, 70 тыс. летных часов и 25 лет эксплуатации, отмечается в материалах.

Максимальная цена контракта - 4,5 млрд руб. Все работы по нему требуется выполнить до 20 декабря 2028 года.

Расширение ресурса - это плановый процесс для любого воздушного судна, очередной этап такой работы проводится, когда налет машин достигает 80% от текущего назначенного ресурса, пояснили "Интерфаксу" в Минпромторге.

В РФ эксплуатируются порядка 160 самолетов Superjet 100, которые были построены ПАО "ОАК" в международной кооперации и оснащены иностранными комплектующими, включая франко-российские двигатели SaM146. Серийное производство таких лайнеров было остановлено в 2022 году из-за антироссийских санкций. Росавиация продлила ресурс SaM146, что позволит эксплуатировать "Суперджеты" до 2028-2029 гг., говорил в октябре прошлого года глава ведомства Дмитрий Ядров. В дальнейшем, по его словам, изучается вопрос о ремоторизации лайнеров российскими двигателями ПД-8. Ими же будет оснащаться импортозамещенная версия "Суперджета", поставки которой ожидаются с конца 2026 года.

