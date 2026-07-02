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МВД сообщило о новой уловке мошенников с фейковыми предупреждениями о БПЛА

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Кибермошенники начали использовать новую схему с фейковыми предупреждениями об атаке БПЛА через систему "Радар РФ", чтобы заполучить нужный код, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Специалисты зафиксировали новую схему с фальшивыми сайтами, якобы демонстрирующими информацию об атаках БПЛА и ближайших укрытиях. Онлайн-страница имитирует некую систему оповещения под названием "Радар РФ", - говорится в сообщении.

Под предлогом подключения уведомлений мошенники предлагают ввести 6-значный код. Далее приходит сообщение о взломе личного кабинета "госсервиса" и просьба перезвонить на "выделенную линию поддержки".

"Во время разговора собеседники используют привычные сценарии: сообщают о финансировании запрещенных организаций, необходимости срочно защитить сбережения или выполнить другие "проверочные" действия", - рассказали в полиции.

УБК предупреждает, что "главная цель злоумышленников - заставить человека самостоятельно связаться с мошенническим колл-центром и поверить, что он разговаривает с представителями государственных органов".

МВД УБК Радар РФ
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