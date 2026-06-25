УВЗ сообщил о четырехкратном увеличении выпуска военной продукции с начала СВО

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") увеличил в четыре раза выпуск военной продукции с начала специальной военной операции, сообщила пресс-служба концерна.

"С начала специальной военной операции производство военной продукции увеличено в четыре раза, а в боевые машины внесено свыше 200 изменений, направленных на повышение их мощи и защищенности, - говорится в сообщении. - Ведется техперевооружение и реконструкция производства под выпуск перспективных изделий".

С началом спецоперации и увеличением потребности в боевых машинах предприятие перешло на круглосуточный режим работы. "Была реализована программа перемещения персонала, которая позволила максимально быстро и эффективно сконцентрировать усилия на производстве танков", - сказали в пресс-службе.