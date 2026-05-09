В УВЗ сообщили о поставке российской армии партий танков Т-90М, Т-80 и Т-72

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ) отправил российским военным партии танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М в рамках гособоронзаказа, сообщила пресс-служба концерна в субботу.

"В процессе производства и доработки конструкторы учли опыт боевого применения техники и обратную связь от военнослужащих с передовой. Главный акцент сделан на комплексном повышении выживаемости машин и безопасности экипажа", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее информации, концерн постоянно наращивает выпуск боевых машин.

В УВЗ отметили, что ремонтные бригады предприятий концерна, которые восстанавливают технику "в непосредственной близости от передовой", работают в тесном контакте с технологами и конструкторами и оперативно передают им информацию из войск. "На базе их данных машины дорабатываются, исходя из боевого опыта. Улучшается защита от всех средств поражения, совершенствуется техническая надежность", - информирует пресс-служба УВЗ.

Так, по данным концерна, в 2025 году была доработана система радиоэлектронной борьбы, к защите верхней полусферы добавилась дополнительная защита проекции моторно-трансмиссионного отсека.

"Продолжается работа над дальнейшим развитием защиты - как пассивной, так и активной, - а также над повышением эксплуатационных и технических характеристик боевых машин", - сказали в пресс-службе УВЗ.

По официальной информации, Т-90М "Прорыв" - последняя модификация российского основного боевого танка Т-90.

Т-80БВМ - усовершенствованная версия танка Т-80БВ. Эти танки приспособлены для действий в условиях низких температур.

Т-72Б3М - глубоко модернизированная версия советского основного боевого танка Т-72.

ВС РФ УВЗ Т-90М Т-80 Т-72
