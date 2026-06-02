Боевую машину поддержки танков "Терминатор" переименовали в "Спиридон"

Это решение "Уралвагонзавод" принял в том числе для борьбы с засилием иностранных заимствований в русском языке

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" переименована в "Спиридон", сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех").

"Переименование проводилось в том числе с учетом принятых поправок в ряд законодательных актов РФ о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных заимствований", - объяснили на предприятии.

"Спиридон - редкое, но особо почитаемое имя в нашем народе. Его значения - "сильный", "крепкий", "надежный" - происходят от слова, означающего короб или кузов. Подчеркивают прочность того, что сделал человек", - отметили в УВЗ.

О том, что "Терминатор" скоро получит новое название, "Интерфаксу" 27 мая сообщил генеральный директор УВЗ Александр Потапов.

"Обработано до 10 тысяч предложений из 20 стран мира. Их изучение подошло к концу и скоро вы узнаете новое имя БМПТ", - сказал он тогда.

В июне 2025 года в УВЗ сообщили о предложении провести народное голосование с целью выбрать новое название для БМПТ.

По официальным данным, БМПТ - многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Машина способна поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.

БМПТ принята на вооружение Сухопутных войск России в 2018 году. Для российской армии машина создана на узлах и агрегатах танка Т-90.