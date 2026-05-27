Глава УВЗ заявил, что РФ опережает оппонентов в области создания бронемашин-роботов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Россия работает над созданием роботизированных бронемашин и опережает в этом оппонентов, заявил "Интерфаксу" генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ) Александр Потапов.

"Оценивать идею создания роботизированных бронемашин из принципа актуальности и перспективности недостаточно. Эти работы ведутся постоянно, чтобы при достижении следующего уровня иметь возможность поражать новые цели, противника и сохранить свой личный состав. Весь мир идёт по этому пути. И мы здесь опережаем наших оппонентов в создании необитаемого модуля проекта А", - сказал Потапов, отвечая на вопрос агентства о перспективах развития и создания роботехнических бронемашин.

"Наше развитие производства в этом направлении качественно отличается от происходящего в других странах", - отметил глава УВЗ.

Накануне Потапов принял участие в церемонии открытия памятника легенде "Уралвагонзавода" и основоположнику патентной системы РФ Юрию Максарёву. Монумент установлен в Москве на Бережковской набережной.