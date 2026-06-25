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Москва готова рассмотреть оказание помощи Венесуэле, если получит обращение Каракаса

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Россия рассмотрит просьбу Венесуэлы о помощи в связи с разрушительным землетрясением, если она поступит, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Если будут обращения (о помощи) от наших венесуэльских друзей, конечно же они будут оперативно рассмотрены", - сказал он.

Пока разговора президента Владимира Путина с лидером Венесуэлы Делси Родригес не планируется.

"Нет. Сейчас таких планов нет. Президент Путин только что отправил телеграмму соболезнования в связи с землетрясением, которое повлекло многочисленные человеческие жертвы", - сказал Песков.

Землетрясение в Венесуэле

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Сейсмособытие произошло в 28 км от Монтальбана, несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий находятся в этом районе.
Каракас Дмитрий Песков Венесуэла Владимир Путин Делси Родригес
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