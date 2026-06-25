США направят в Венесуэлу спасателей и гуманитарную помощь

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Администрация США направит в Венесуэлу, где произошло разрушительное землетрясение, поисково-спасательные команды, пообещал госсекретарь Марко Рубио.

"Америка стоит рядом с народом Венесуэлы в это трудное время, и по распоряжению президента США Дональда Трампа Госдеп немедленно посылает в Венесуэлу поисково-спасательные команды, медицинские ресурсы и гуманитарную помощь", - написал он в соцсети Х и выразил соболезнования народу Венесуэлы в связи со стихийным бедствием.

Ранее Трамп заявил, что поручил соответствующим ведомствам быть готовым к быстрому реагированию в связи с произошедшим в Венесуэле сильным землетрясением.

Землетрясение произошло к северо-западу от Каракаса в среду после 18:00 по местному времени (после 01:00 четверга по Москве). Национальная геологическая служба США зафиксировала две серии толчков - магнитудой 7,2 и 7,5. Пока известно о 32 погибших и 700 пострадавших.