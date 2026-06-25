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В Венесуэле после землетрясения подтвердили гибель 32 человек

Пострадали еще 700, количество жертв, вероятно увеличится, сообщила Делси Родригес

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Действующий президент Венесуэлы Делси Родригес предварительно сообщила о 32 погибших и 700 пострадавших в результате двойного землетрясения в стране, передает АР.

Ожидается, что жертв будет больше, сказала она.

По предварительным оценкам, сильнее всего пострадал город Ла-Гуйара на севере страны (столица штата Варгас), где обрушились десятки зданий.

Землетрясение произошло к северо-западу от Каракаса в среду после 18:00 по местному времени (после 01:00 четверга по Москве). Национальная геологическая служба США (USGS) зафиксировала две серии толчков - магнитудой 7,2 и затем 7,5. В Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН магнитуду землетрясения оценили в 6,9. USGS отметила венесуэльское землетрясение красным уровнем тревоги. Это означает, что специалисты допускают вероятность большого количества жертв и масштабный ущерб

Родригес ввела в стране чрезвычайное положение.

Каракас USGS Венесуэла Делси Родригес
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