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Песков не в курсе отключения якобы стоявших в Белоруссии ретрансляторов

Песков не в курсе отключения якобы стоявших в Белоруссии ретрансляторов
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минск вопрос в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского об отключении якобы стоявших в Белоруссии ретрансляторов.

"Что касается ретрансляторов, я не располагаю такой информацией. Работа ретрансляторов находится в компетенции соответствующих ведомств", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Зеленского о том, что Минск после его заявления отключил якобы существующие ретрансляторы, которые помогали корректировать удары со стороны России.

Он рекомендовал журналистам адресовать этот вопрос в Минск.

Зеленский ранее говорил, что готов отдать приказ атаковать технику, которая, по его словам, расположена на белорусской территории вдоль границы с Украиной, если в течение недели ее оттуда не уберут. Затем он сказал, что эту технику отключили.

Дмитрий Песков Белоруссия Украина Владимир Зеленский
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