В центре Петербурга накануне "Алых парусов" ужесточат контроль за доступом на крыши

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Власти Петербурга усилят контроль за доступом на крыши в центре города накануне праздника выпускников "Алые паруса", сообщает Смольный.

"К "Алым парусам" - усилить проверки замков на чердаках, провести инструктажи с управляющими компаниями", - говорится в сообщении.

Также поручено обеспечить взаимодействие с полицией по поводу незаконных проникновений на крыши в грядущие выходные. Организаторы нелегальных экскурсий в прежние годы предлагали доступ на крыши для просмотра представления на Неве.

Праздник выпускников "Алые паруса" состоится в Петербурге вечером 27 июня. В нем примут участие 66 тысяч выпускников, в том числе из стран СНГ, Китая, Кубы и из африканских государств.

"Алые паруса" начнутся с концерта на Дворцовой площади, продолжатся водно-пиротехническим шоу в акватории Невы и проходом брига "Россия" под алыми парусами.

Праздник выпускников в городе проводили с 1968 году, до 1979 года, а затем возродили в 2005 году.