Суд запретил сайт с экскурсиями по крышам Петербурга

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокурора о признании запрещенной к распространению в РФ информации на сайте по продаже экскурсий по крышам, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Установлено, что на сайте содержатся видеоматериалы, "формирующие позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи к субкультуре "руфинг". "Руферство", говорит суд, является экстремальным увлечением, которое связано с риском для жизни", - отмечается в сообщении.

При вынесении решения суд учел, что посещение этого сайта свободно для всех посетителей, публикации не содержат возрастного ценза.

Проект предлагает посетителям экскурсии и прогулки по крышам домов Петербурга. На сайте сообщается, что компания работает более семи лет и является одной из первых в сфере организации подобного досуга.

Суды северной столицы с января рассматривают иски прокуроров о блокировке ссылок с аниме. Кроме того, прокуратура в Петербурге потребовала запретить два видео в инстаграм-аккаунте дома моды Dolce&Gabbanа.