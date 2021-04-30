Не поделившие крышу организаторы экскурсий устроили драку в Петербурге

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга проводит проверку в связи с конфликтом со стрельбой в центре города, сообщает в пятницу пресс-служба регионального главка МВД.

В ночь на пятницу на улице Восстания подрались двое молодых людей, потасовка закончилась стрельбой из газового пистолета. По данным полиции, оппоненты занимались проведением незаконных экскурсий по крышам и конкурировали между собой. Конфликт возник из-за крыши, которую они не смогли поделить.

Одного из участников инцидента доставили в больницу, а второго, стрелявшего, - в полицию. В отношении владельца пистолета составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о привлечении обоих участников конфликта к ответственности за организацию нелегальных экскурсий, сообщают в МВД.

В начале недели сообщалось, что в Петербурге, не поделив место в читальном зале, подрались два посетителя Российской национальной библиотеки.