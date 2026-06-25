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В Белгородской области от ударов дронов пострадали еще два человека

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В Белгородской области четыре округа были атакованы беспилотниками, пострадали двое, сообщил оперштаб региона.

В селе Трефиловка Ракитянского округа дрон атаковал трактор, тракторист получил множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и ноги. Его доставят в больницу в Белгороде. Трактор поврежден.

В этом же округе в селе Солдатское от ударов FPV-дронов различные повреждения зафиксированы у трех легковых и грузового автомобиля. В селе Русская Берёзовка дрон сдетонировал во дворе частного дома — повреждены остекление, фасад, кровля, входная группа и газовая труба.

В Краснояружском округе мужчина пострадал от удара FPV-дрона по автомобилю в районе села Фищево. В городской больнице №2 Белгорода у него диагностировали акубаротравму. От предложенной госпитализации он отказался.

В селе Волчья Александровка Волоконовского округа FPV-дрон сдетонировал о землю — повреждены фасад социального объекта и автомобильный прицеп.

В поселке Красная Яруга при детонации дрона разбиты окна, посечены кровля и забор частного дома.

В Шебекинском округе в селе Маломихайловка в результате атаки FPV-дрона загорелся грузовой автомобиль. В селе Нежеголь при детонации дрона повреждены микроавтобус и легковой автомобиль.

Информация о последствиях уточняется.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 июня 2026 года Военная операция на Украине
Маломихайловка Нежеголь Краснояружский округ Шебекинский округ Белгородская область
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