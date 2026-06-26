В Белгородской области в результате атак БПЛА пострадали двое

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА пострадали два человека, сообщил региональный оперштаб.

В Маломихайловке Шебекинского округа был атакован "КамАЗ", водитель получил акубаротравму. От предложенной госпитализации он отказался. Грузовик получил повреждение.

В Корочанском округе к врачам обратилась жительница села Плоское, которая получила акубаротравму. Лечиться она будет амбулаторно.

В Шебекине в результате взрывов дронов повреждены грузовая машина и инфраструктурный объект. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль и разбил стекла и повредил кузов.



В селе Ясные Зори Белгородского округа дрон повредил фасад и остекление многоквартирного дома. В поселке Разумное в результате взрыва беспилотника повреждение получило сооружение предприятия.