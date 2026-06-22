Правкомиссия одобрила законопроект о поддержке развития ИИ в России

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о поддержке развития искусственного интеллекта (ИИ) в России, сообщил через пресс-службу своего аппарата вице-премьер Дмитрий Григоренко.

"Правительство доработало законопроект с учетом предложений бизнеса. Основной акцент - на поддержке российских ИИ-моделей. Сейчас работаем над конкретным перечнем стимулирующих мер", - сказал он.

"Законопроект формирует нормативную рамку для развития ИИ в России. Определены ключевые понятия, конкретизирован предмет регулирования. Заданы параметры национальных и суверенных фундаментальных моделей. Такие решения планируем внедрять в наиболее чувствительных сферах - например, в госуправлении. При этом именно суверенные и национальные модели будут пользоваться приоритетной поддержкой государства", - отметил вице-премьер.

Ранее он заявлял, что законопроект не предусматривает возможности введения запрета на использование иностранных нейросетей, цель готовящегося проекта - простимулировать разработку и спрос на отечественные решения. По его словам, российские решения должны применяться в госсекторе и критической инфраструктуре.