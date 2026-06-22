Поиск

Правкомиссия одобрила законопроект о поддержке развития ИИ в России

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о поддержке развития искусственного интеллекта (ИИ) в России, сообщил через пресс-службу своего аппарата вице-премьер Дмитрий Григоренко.

"Правительство доработало законопроект с учетом предложений бизнеса. Основной акцент - на поддержке российских ИИ-моделей. Сейчас работаем над конкретным перечнем стимулирующих мер", - сказал он.

"Законопроект формирует нормативную рамку для развития ИИ в России. Определены ключевые понятия, конкретизирован предмет регулирования. Заданы параметры национальных и суверенных фундаментальных моделей. Такие решения планируем внедрять в наиболее чувствительных сферах - например, в госуправлении. При этом именно суверенные и национальные модели будут пользоваться приоритетной поддержкой государства", - отметил вице-премьер.

Ранее он заявлял, что законопроект не предусматривает возможности введения запрета на использование иностранных нейросетей, цель готовящегося проекта - простимулировать разработку и спрос на отечественные решения. По его словам, российские решения должны применяться в госсекторе и критической инфраструктуре.

Правительство Дмитрий Григоренко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Воронеже на нескольких улицах после воздушной атаки ввели режим ЧС

Правкомиссия одобрила законопроект о поддержке развития ИИ в России

Песков переадресовал в правительство вопрос о либерализации цен на нефтепродукты

 Песков переадресовал в правительство вопрос о либерализации цен на нефтепродукты

РСТ призвал правительство поддержать туротрасль Крыма

В Ивановскую область направят дополнительные объемы топлива

Аэропорты Москвы возобновили работу

 Аэропорты Москвы возобновили работу

В Воронеже в результате отражения воздушной атаки ранены три человека

Маркетплейсы по рекомендации ФАС блокируют объявления о продаже топлива

 Маркетплейсы по рекомендации ФАС блокируют объявления о продаже топлива

Минпросвещения контролирует вывоз детей из Крыма

Все аэропорты Москвы остановили работу

 Все аэропорты Москвы остановили работу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10052 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2791 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов