СК предложил считать применение ИИ при совершении преступления отягчающим обстоятельством

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет России последовательно обращает внимание на высокую общественную опасность применения искусственного интеллекта в преступных целях, заявил на ПМЮФ советник главы СКР Александр Федоров.

"В этой связи представляется целесообразным проработать вопрос о дополнении статьи 63 УК РФ ("Обстоятельства, отягчающие наказание" - ИФ) отягчающим обстоятельством, включающим совершение умышленного преступления с использованием технологий искусственного интеллекта", - сказал он.

Федоров также отметил, что ключевыми направлениями в развитии СКР выступают дальнейшее повышение оперативности и качества расследования преступлений, расширение механизмов возмещения ущерба и конфискации активов криминального происхождения, развитие киберкриминалистики, дальнейшая цифровизация следствия, совершенствование работы с большими данными, криптовалютными операциями, искусственным интеллектом и электронными следами, укрепление ведомственной экспертной системы.

Он, кроме того, указал на необходимость повышения эффективности международного сотрудничества в условиях роста трансграничной преступности, усиления профилактики, особенно среди несовершеннолетних, поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.