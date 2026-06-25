Поиск

СК предложил считать применение ИИ при совершении преступления отягчающим обстоятельством

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Следственный комитет России последовательно обращает внимание на высокую общественную опасность применения искусственного интеллекта в преступных целях, заявил на ПМЮФ советник главы СКР Александр Федоров.

"В этой связи представляется целесообразным проработать вопрос о дополнении статьи 63 УК РФ ("Обстоятельства, отягчающие наказание" - ИФ) отягчающим обстоятельством, включающим совершение умышленного преступления с использованием технологий искусственного интеллекта", - сказал он.

Федоров также отметил, что ключевыми направлениями в развитии СКР выступают дальнейшее повышение оперативности и качества расследования преступлений, расширение механизмов возмещения ущерба и конфискации активов криминального происхождения, развитие киберкриминалистики, дальнейшая цифровизация следствия, совершенствование работы с большими данными, криптовалютными операциями, искусственным интеллектом и электронными следами, укрепление ведомственной экспертной системы.

Он, кроме того, указал на необходимость повышения эффективности международного сотрудничества в условиях роста трансграничной преступности, усиления профилактики, особенно среди несовершеннолетних, поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

СКР Александр Федоров ИИ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Генконсул Румынии в Петербурге объявлен персоной нон грата

 Генконсул Румынии в Петербурге объявлен персоной нон грата

СКР настаивает на введении уголовной ответственности для юридических лиц

El Al отменила на несколько дней полеты в Москву

 El Al отменила на несколько дней полеты в Москву

СКР предложил сделать конфискацию самостоятельным видом наказания и расширить

 СКР предложил сделать конфискацию самостоятельным видом наказания и расширить

В школах России вдвое увеличат долю начальной военной подготовки

 В школах России вдвое увеличат долю начальной военной подготовки

Губернатор Сахалина попросил досрочно завершить климатический эксперимент

ФАС после удаления VK из App Store попросили проверить соблюдение Apple антимонопольных законов

 ФАС после удаления VK из App Store попросили проверить соблюдение Apple антимонопольных законов

Путин обсудил внутреннюю безопасность с членами Совбеза страны

В Кремле опровергли заявления о давлении России на Белоруссию в связи с СВО

Песков не в курсе отключения якобы стоявших в Белоруссии ретрансляторов

 Песков не в курсе отключения якобы стоявших в Белоруссии ретрансляторов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10097 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2830 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов