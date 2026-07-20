Агрохолдинг "Степь" создал подразделение по работе с искусственным интеллектом

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Степь" (входит в АФК "Система") создал подразделение по работе с искусственным интеллектом.



По данным ЕГРЮЛ, подразделение носит название "Центр фудтех-разработок".



Как сообщили "Интерфаксу" в агрохолдинге, оно является частью R&D-центра компании.



В планах - разработка собственной системы локальных программ на основе ИИ, то есть собственных нейросетей, ИИ-агентов и ИИ-ассистентов, чат-ботов и др. Все это станет частью цифровой экосистемы компании. Новые инструменты послужат дополнительным рабочим ресурсом, увеличат скорость операционных процессов, но принятие решений будет оставаться за человеком, отметили в агрохолдинге.



"Степь" до конца года планирует утвердить политику по работе с ИИ. Новый регламент затронет несколько принципиальных вопросов, в частности, предотвращение утечки конфиденциальных данных, а также бесшовное внедрение ИИ в операционную и аналитическую работу сотрудников "Степи".



Сотрудники ИИ-подразделения уже реализовали проект для животноводческого дивизиона компании. Программа синхронизирует данные внутренних цифровых систем управления стадом и автоматически вносит информацию по каждому животному в государственную информационную систему (ГИС) - точно и быстро. В дальнейшем программа будет масштабирована на растениеводческий дивизион компании с учетом специфики зерновой ФГИС. Кроме того, команда специалистов по ИИ создала систему мониторинга и анализа правовой информации, а также реализовала несколько других аналитических проектов для бэк-офиса агрохолдинга.



Агрохолдинг "Степь" создан в 2014 году, занимается растениеводством, молочным животноводством, трейдингом сельхозпродукции, а также сахарным и бакалейным трейдингом, производством и дистрибуцией сыров, молочных продуктов. Активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.