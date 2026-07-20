Поиск

Агрохолдинг "Степь" создал подразделение по работе с искусственным интеллектом

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Агрохолдинг "Степь" (входит в АФК "Система") создал подразделение по работе с искусственным интеллектом.

По данным ЕГРЮЛ, подразделение носит название "Центр фудтех-разработок".

Как сообщили "Интерфаксу" в агрохолдинге, оно является частью R&D-центра компании.

В планах - разработка собственной системы локальных программ на основе ИИ, то есть собственных нейросетей, ИИ-агентов и ИИ-ассистентов, чат-ботов и др. Все это станет частью цифровой экосистемы компании. Новые инструменты послужат дополнительным рабочим ресурсом, увеличат скорость операционных процессов, но принятие решений будет оставаться за человеком, отметили в агрохолдинге.

"Степь" до конца года планирует утвердить политику по работе с ИИ. Новый регламент затронет несколько принципиальных вопросов, в частности, предотвращение утечки конфиденциальных данных, а также бесшовное внедрение ИИ в операционную и аналитическую работу сотрудников "Степи".

Сотрудники ИИ-подразделения уже реализовали проект для животноводческого дивизиона компании. Программа синхронизирует данные внутренних цифровых систем управления стадом и автоматически вносит информацию по каждому животному в государственную информационную систему (ГИС) - точно и быстро. В дальнейшем программа будет масштабирована на растениеводческий дивизион компании с учетом специфики зерновой ФГИС. Кроме того, команда специалистов по ИИ создала систему мониторинга и анализа правовой информации, а также реализовала несколько других аналитических проектов для бэк-офиса агрохолдинга.

Агрохолдинг "Степь" создан в 2014 году, занимается растениеводством, молочным животноводством, трейдингом сельхозпродукции, а также сахарным и бакалейным трейдингом, производством и дистрибуцией сыров, молочных продуктов. Активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области.

Степь АФК "Система"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский экспорт пшеницы в июле может стать минимальным с 2017 года

Агрохолдинг "Степь" создал подразделение по работе с искусственным интеллектом

"АвтоВАЗ" рассчитывает на возврат авторынка к росту в 2027 году

Доходы ФИФА от ЧМ-2026 достигли $15 млрд

 Доходы ФИФА от ЧМ-2026 достигли $15 млрд

Boeing планирует увеличивать производство самолетов

 Boeing планирует увеличивать производство самолетов

Китай в I полугодии увеличил закупки пшеницы в РФ в 3,5 раза, ячменя - в 2 раза

В Крыму бензин будет свободно продаваться на 86 АЗС

Brent подорожала до $90,19 за баррель

 Brent подорожала до $90,19 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,7%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,7%

Экспорт легковушек из КНР в РФ в I полугодии вырос в 2,3 раза, до рекордных $6,2 млрд
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3233 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10632 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов