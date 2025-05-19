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Бастрыкин допускает применение ИИ в следствии только под контролем человека

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что использовать искусственный интеллект в работе следствия необходимо осторожно и под контролем человека, чтобы не навредить правосудию. Он заявил об этом, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

"Я лично очень осторожно отношусь к тому, чтобы внедрять искусственный интеллект в работу следственных органов, и делать это можно только при одном условии - жесткого контроля за его работой", - сказал он.

По его словам, важно, чтобы искусственный интеллект "не навредил" осуществлению справедливого правосудия.

"История человечества знает массу великих открытий, которые потом обращались против человечества. У нас был случай, когда с помощью механизма искусственного интеллекта мы задержали подозреваемого, потом он стал обвиняемым, был арестован, долго просидел под следствием, а потом у него появилось жесткое алиби, которое подтвердилось", - отметил председатель СК.

"Мы едва не привлекли к ответственности невиновного человека", - сказал он.

Бастрыкин заявил, что использование ИИ должно быть только под "жестким контролем человеческого разума".

Александр Бастрыкин СКР
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