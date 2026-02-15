Глава СКР рассказал об активном применении ИИ в работе ведомства

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет активно применяет искусственный интеллект для расследования преступлений, однако ИИ не сможет полностью заменить следователей, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Для расследования преступлений имеется программное решение по распознаванию лиц. Мы стремимся к экономии временных ресурсов", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

Так, используя изображение разыскиваемого лица, программа гораздо быстрее сможет его сопоставить с данными на видеозаписи продолжительностью несколько часов. Эта же технология используется и при аналитике больших массивов данных.

"Анализ баз данных при помощи таких программ в сотни раз ускоряет этот процесс по сравнению с человеческим трудом", - сказал глава СКР.

Тем не менее, отметил он, окончательный анализ и оценка результатов таких операций в рамках уголовного дела всегда проводится человеком, чтобы избежать возможных ошибок и неточностей.

"Как я говорил ранее, искусственный интеллект - это дополнительный инструмент в руках человека, и в нашей практике он продолжает выполнять вспомогательную роль", - резюмировал Бастрыкин.

Полный текст интервью выйдет на сайте www.interfax.ru в понедельник, 16 февраля в 10:00 по Москве.