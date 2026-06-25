Аксенов сообщил о повреждении энергоинфраструктуры Крыма из-за ударов ВСУ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Энергетическая инфраструктура повреждена в Крыму в результате украинских ударов, сообщил глава республики Сергей Аксенов в четверг.

"От вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура, в связи с чем по всей территории Крыма будет производиться временное отключение энергоснабжения. На данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется", - написал Аксенов в своем канале в Max.

Глава Крыма добавил, что отключения электроэнергии будут проводиться точечно и по необходимости.

Аксенов также подчеркнул, что продовольственная и лекарственная безопасность республики обеспечена в полном объеме.

Как сообщалось, в четверг в Севастополе и Крыму введены графики отключений электроснабжения. Решение принято по указанию системного оператора для ликвидации перегрузки в энергосетях.