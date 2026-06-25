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Графики отключения электричества в Севастополе планируют отменить к пятнице

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Отменить графики отключения электроснабжения в Севастополе планируют к пятнице, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в эфире регионального телеканала СТВ.

"Делаем все возможное, чтобы сегодня ночью завершить работы. Если не будет дополнительных форс-мажоров, завтра у нас не понадобится в Севастополе вводить графики отключения, либо (графики затронут - ИФ) объекты, не связанные с жилыми кварталами, это будут объекты, которые мы безболезненно сможем пока ограничить", - сказал Развожаев.

В Крыму и Севастополе с утра четверга действуют графики отключения электроснабжения. Решение принято по указанию системного оператора для ликвидации перегрузки в энергосетях.

Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура.


Севастополь Михаил Развожаев
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Графики отключения электричества в Севастополе планируют отменить к пятнице

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