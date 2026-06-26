Развожаев сообщил о поэтапном восстановлении электроснабжения Севастополя

В первую очередь подключают тех, кто дольше оставался без света

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Севастополе продолжается поэтапное восстановление электроснабжения продолжается в Севастополе после ограничений в энергосистеме, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Как только появляется свободный лимит энергии, специалисты "Севастопольэнерго" сразу начинают подключать жилые дома. Сейчас приоритет отдается тем потребителям, которые дольше всего оставались без света", - написал он.

На данный момент энергоснабжение восстановлено в ряде районов города, включая Гагаринский район и Камыши, район Фиолента и 5-го км Балаклавского шоссе, а также на Северной стороне. Подключение остальных потребителей будет продолжено по мере снятия ограничений системным оператором.

В Крыму и Севастополе с утра 25 июня действуют графики отключения электроснабжения. Решение принято по указанию системного оператора для ликвидации перегрузки в энергосетях. Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура.