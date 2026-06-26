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Вода уходит с подтопленных домов и участков в свердловской Кушве

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Гидрологическая обстановка на реке Кушва, в которой после урагана поднялся уровень воды, стабилизируется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области в пятницу.

"Уровень воды в реке Кушва снижается, за сутки от подтопления освобождены четыре жилых дома и 10 приусадебных участков. По состоянию на утро 26 июня в зоне временного затопления остаются 15 земельных участков. Без электричества остаются 143 частных дома в городе Кушва, где проживают 186 человек, включая 25 детей", - говорится в сообщении.

Параллельно работает оценочная комиссия, фиксирующая ущерб, нанесенный 18 разрушенным и более чем 180 поврежденным жилым домам, а также социальным и административным объектам.

К устранению последствий ЧС привлечены 467 специалистов и 116 единиц техники, в том числе от МЧС России 70 сотрудников и 11 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось, что вечером в минувший понедельник город Кушва и поселок Баранчинский попали под удар урагана. По данным ГУ МЧС по региону, пострадали 16 человек, были полностью разрушены 32 частных дома, еще 99 - повреждены. Также повреждения получили 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. В городе ввели режим ЧС.

Из-за засора русла реки Кушва несколько придомовых территорий и частных домов были частично затоплены.

Последствия смерча в Свердловской области

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Как сообщалось, по данным местных СМИ, в Кушве был зафиксирован торнадо
Кушва
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