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Более 5 тыс. домов подключили к электроснабжению в Кушве после урагана

Более 5 тыс. домов подключили к электроснабжению в Кушве после урагана
Последствия смерча в Кушве
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Подачу электричества продолжают восстанавливать в пострадавшем от урагана городе Кушва Свердловской области, к электроснабжению подключили более 5 тыс. домов, сообщает в среду пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Подключено более 5 тыс. домов. По состоянию на утро 24 июня без электроснабжения остается 281 жилой дом", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе уточнили, что за сутки из города вывезли свыше 1,3 тыс. кубических метров мусора. На ликвидации последствий урагана задействованы 340 человек и 82 единицы техники, из них от МЧС 74 человека и 15 единиц техники.

Как сообщалось, вечером в понедельник свердловский город Кушва и поселок Баранчинский попали под удар урагана. По данным ГУ МЧС, пострадали 16 человек, были полностью разрушены 32 частных дома, еще 99 повреждены. Также повреждения получили 25 автомобилей и 15 линий электропередач. В городе ввели режим ЧС.

Свердловская область Кушва
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