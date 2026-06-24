В Кушве после урагана без света остаются около тысячи человек

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Кушве продолжают восстанавливать электроснабжение после урагана 23 июня, сообщает пресс-служба "Россети Урал".

"Без электроснабжения пока остаются около одной тысячи человек - это примерно 10% от общего числа обесточенных жителей Кушвы и пригородных районов с момента прохождения атмосферного фронта", - говорится в пресс-релизе.

Наиболее пострадавшие участки электросетевой инфраструктуры находятся по улицам 9 января, Коммуны, Чапаева, Первомайская, Солнечная, Кузьмина, Володарского, а также переулках Шлакоблочный, Загородный. Для электроснабжения социально значимых объектов используются резервные источники питания.

Идут работы по устранению повреждений в сетях 6 кВ. Также начата отработка заявок от потребителей по сети 0,4 кВ, которая обеспечивает электроэнергией непосредственно жилые дома. Энергетикам необходимо восстановить 45 ЛЭП уровня напряжения 0,4 кВ и заново построить не менее 14 линий электропередачи.

Вечером 23 июня свердловский город Кушва и поселок Баранчинский попали под удар урагана. По данным ГУ МЧС, пострадали 16 человек, были полностью разрушены 32 частных дома, еще 99 - повреждены. Также повреждения получили 25 автомобилей и 15 линий электропередач. В Кушве ввели режим ЧС.