Поиск

В Кушве после урагана без света остаются около тысячи человек

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В Кушве продолжают восстанавливать электроснабжение после урагана 23 июня, сообщает пресс-служба "Россети Урал".

"Без электроснабжения пока остаются около одной тысячи человек - это примерно 10% от общего числа обесточенных жителей Кушвы и пригородных районов с момента прохождения атмосферного фронта", - говорится в пресс-релизе.

Наиболее пострадавшие участки электросетевой инфраструктуры находятся по улицам 9 января, Коммуны, Чапаева, Первомайская, Солнечная, Кузьмина, Володарского, а также переулках Шлакоблочный, Загородный. Для электроснабжения социально значимых объектов используются резервные источники питания.

Идут работы по устранению повреждений в сетях 6 кВ. Также начата отработка заявок от потребителей по сети 0,4 кВ, которая обеспечивает электроэнергией непосредственно жилые дома. Энергетикам необходимо восстановить 45 ЛЭП уровня напряжения 0,4 кВ и заново построить не менее 14 линий электропередачи.

Вечером 23 июня свердловский город Кушва и поселок Баранчинский попали под удар урагана. По данным ГУ МЧС, пострадали 16 человек, были полностью разрушены 32 частных дома, еще 99 - повреждены. Также повреждения получили 25 автомобилей и 15 линий электропередач. В Кушве ввели режим ЧС.

Россети Урал МЧС Кушва Свердловская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Средства юрлиц в российских банках в мае выросли на существенные 2,9%

В Славянском районе Кубани при обработке полей разбился вертолет Ми-2

Зампред "Яблока" Круглов получил 7 лет за фейки об армии

Глава Росимущества оценил доходы бюджета от приватизации-2026 в минимум 300 млрд рублей

 Глава Росимущества оценил доходы бюджета от приватизации-2026 в минимум 300 млрд рублей

Регионы со значимыми сезонными и природными факторами будут получать топливо приоритетно

 Регионы со значимыми сезонными и природными факторами будут получать топливо приоритетно

Путин осматривает образцы новой авиатехники - самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21

 Путин осматривает образцы новой авиатехники - самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21

Разрыв в баллах ЕГЭ между бюджетными и платными местами в вузах достиг 42 баллов

 Разрыв в баллах ЕГЭ между бюджетными и платными местами в вузах достиг 42 баллов

В России в июне бронирования отелей снизились на 16%

Российский рынок безалкогольных напитков в 2026 году начал сокращаться

Лавров заявил о требовании от Москвы новых уступок после Анкориджа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10081 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2812 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов