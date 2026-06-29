В Кушве после урагана восстановили 28 поврежденных домов

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Кушве продолжают уборку территории, подключение света и газа после урагана 22 июня, восстановлено 28 поврежденных домов, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"Восстановлено 28 жилых домов, пострадавших от урагана. В выходные на этом направлении работали 115 человек, с сегодняшнего дня их численность увеличилась до 150. Завершены ремонтные работы в детсадах, дошкольные учреждения готовят к открытию. В школе укрыта крыша, чтобы помещения не заливало дождем, заказаны стройматериалы для завершения ремонта", - написал он в мессенджере.

Заключены контракты на ремонт в Кушвинской городской больнице, заказаны необходимые материалы. Минздрав области организовал профилактическую вакцинацию против вирусного гепатита. Уже привиты 38 взрослых, 31 ребенок.

Что касается энергетической инфраструктуры, то, по данным Паслера, завершены работы на линиях электропередач напряжением 0,4 кВ.

"Подключено 478 абонентов из 570 (...) Осталось подключить порядка 60 домов, в 27 из них электричество должно появиться уже сегодня", - добавил губернатор.

Он подчеркнул, что "в ближайшие дни завершится строительство двух новых газопроводов по наиболее пострадавшим улицам - Чапаева и 9 Января".

Пуск газа уже выполнен в 34 дома из 76, до 5 июля планируется еще 27 пусков.

В ежедневной уборке города используются 39 единиц техники. Подрядные дорожные организации предоставили 18 самосвалов, 4 фронтальных погрузчика, 2 экскаватора и другие спецмашины. От упавших деревьев очистили территорию вокруг мемориала "Воинам, умершим от ран в госпиталях города Кушва", а также примерно 60 метров русла одноименной реки выше по течению от переулка Молодежного. Специалисты производят отсыпку берегов, чтобы предотвратить разлив.

"Направлены 163 единовременных муниципальных выплаты, а также региональные платежи в связи с утратой имущества", - проинформировал Паслер.

Вечером 22 июня город Кушва и поселок Баранчинский попали под удар урагана. Пострадали 16 человек, были полностью разрушены 32 частных дома, еще 99 - повреждены. В городе ввели режим ЧС.