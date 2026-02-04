Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента РФ

Сергей Иванов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности своего спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

Иванов был назначен специальным представителем президента РФ в 2016 году. До этого он занимал пост главы президентской администрации.