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ВМФ привлекает подлодки и авиацию для конвоирования судов в интересах экономики России

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Начальник Главного штаба ВМФ России Владимир Касатонов заявил, что российские корабли, подлодки и морская авиация в интересах государства осуществляют защиту судов от нападений на море.

"Сейчас флот решает очень важные задачи, прежде всего - в экономических интересах РФ. Мы проводим корабли, спасая их от нападений пиратов, которые решили, что им все можно. И конечно же в помощь кораблям действуют подводные лодки, авиация, вооруженные противолодочными комплексами", - сказал он на церемонии награждения коллектива АО "Концерн "Океанприбор" в Петербурге.

18 марта помощник президента, глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил, что в качестве мер по обеспечению безопасности судоходства предусматривается конвоирование торгового флота кораблями ВМФ, размещение на судах спецсредств защиты и возможность запрашивать сопровождение судов мобильными огневыми группами.

31 марта Патрушев заявил, что Военно-морской флот сопровождает суда под российским флагом в наиболее опасных районах Мирового океана.

13 апреля Патрушев сообщил, что фрегат Черноморского флота сопроводил российские танкеры с нефтью через Ла-Манш. "В случае необходимости будут проводиться и иные мероприятия по обеспечению безопасности судоходства и защите национальных интересов в международных водах", - заявил тогда Патрушев.

Ла-Манш ВМФ Николай Патрушев Владимир Касатонов
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