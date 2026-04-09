Корабль ВМФ РФ сопроводил российские танкеры через Ла-Манш

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Ракетный фрегат "Адмирал Григорович" сопроводил два российских нефтяных танкера во время их прохождения накануне через пролив Ла-Манш, сообщила газета The Telegraph.

Фрегат шел между танкерами Universal под российским флагом и Enigma под флагом Камеруна, направлявшимися в сторону Атлантики. По данным издания, за их передвижением следил вспомогательный корабль британского Королевского флота RFA Tideforce.

Газета напоминает, что в конце марта премьер-министр Кир Стармер дал указание кораблям Королевского флота задерживать вблизи Великобритании подсанкционные суда так называемого российского "теневого флота". Однако пока ни одного такого судна в Ла-Манше остановлено не было.

31 марта помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Военно-морской флот РФ сопровождает суда под российским флагом в наиболее опасных районах Мирового океана.

18 марта Патрушев сказал, что в качестве мер по обеспечению безопасности судоходства предусматривается конвоирование торгового флота кораблями ВМФ РФ, размещение на судах спецсредств защиты и возможность запрашивать сопровождение судов мобильными огневыми группами.

Путин пока не принимал решений о пасхальном перемирии с Украиной

Часть пакета Башкирии в "Башнефти" в прогнозный план приватизации не вошла

КС уточнил гарантии предварительной компенсации собственнику при изъятии земли для госнужд

Главы МЧС, Минприроды и Минстроя прибыли в Дагестан для оценки последствий наводнения

Бывший внештатный корреспондент "Радио Свобода" задержан в Чите по делу о госизмене

Херсонская область частично обесточена

Авиарейсы задерживаются в аэропортах Чукотки и Магадана из-за непогоды

Мирный житель погиб из-за падения обломков БПЛА на многоквартирный дом на Кубани
