Корабль ВМФ РФ сопроводил российские танкеры через Ла-Манш

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Ракетный фрегат "Адмирал Григорович" сопроводил два российских нефтяных танкера во время их прохождения накануне через пролив Ла-Манш, сообщила газета The Telegraph.

Фрегат шел между танкерами Universal под российским флагом и Enigma под флагом Камеруна, направлявшимися в сторону Атлантики. По данным издания, за их передвижением следил вспомогательный корабль британского Королевского флота RFA Tideforce.

Газета напоминает, что в конце марта премьер-министр Кир Стармер дал указание кораблям Королевского флота задерживать вблизи Великобритании подсанкционные суда так называемого российского "теневого флота". Однако пока ни одного такого судна в Ла-Манше остановлено не было.

31 марта помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Военно-морской флот РФ сопровождает суда под российским флагом в наиболее опасных районах Мирового океана.

18 марта Патрушев сказал, что в качестве мер по обеспечению безопасности судоходства предусматривается конвоирование торгового флота кораблями ВМФ РФ, размещение на судах спецсредств защиты и возможность запрашивать сопровождение судов мобильными огневыми группами.