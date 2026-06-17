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Стармер обеспокоен инцидентом с российским фрегатом в Ла-Манше

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил BBC News, что обеспокоен инцидентом с упредительной стрельбой с российского фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш.

"То, что случилось в проливе, очень беспокоит. Это было безрассудно", - сказал он.

Российское Минобороны днем ранее заявило, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш произвел упредительную стрельбу по курсу гражданской яхты, которая не реагировала на сигналы и опасно сближалась.

Экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. Несмотря на принимаемые меры судно продолжало опасное сближение. После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения.

Минобороны Великобритании расследует этот инцидент.

Адмирал Григорович Ла-Манш Минобороны Великобритания Кир Стармер
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