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В Минобороны Британии заявили, что расследуют инцидент с яхтой и российским фрегатом

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Министерство обороны Великобритании расследует инцидент с британской яхтой, по курсу которой при опасном сближении открыли упредительную стрельбу с российского фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш.

"Мы расследуем сообщения об инциденте в проливе Ла-Манш", - сообщил во вторник представитель ведомства в эфире BBC.

По его словам, "пока в министерстве рассматривают этот инцидент, как единичный".

Пострадавших нет, никакого ущерба не нанесено, отмечает BBC.

Российская сторона ранее заявила, что экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш произвел упредительную стрельбу по курсу гражданской яхты, которая не реагировала на сигналы и опасно сближалась.

"Сегодня, 16 июня в 12:45, экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, следовавшую под двигателями опасным курсом на сближение с кораблем", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.

Там заявили, что экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале.

"Никаких изменений курса следования яхты или ответа на запросы по международному радиоканалу не последовало. В целях привлечения внимания экипажа яхты был осуществлен пуск сигнальных ракет и поданы звуковые сигналы. Несмотря на принимаемые меры судно продолжало опасное сближение", - проинформировали военные.

"После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения. После этого яхта под флагом Великобритании сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля", - заявили в российском военном ведомстве.

Минобороны Великобритании Ла-Манш фрегат Адмирал Григорович яхта
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