Глава "Росатома" утвердил план восстановления численности специалистов на АЭС "Бушер"

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что утвердил 25 июня план восстановления численности специалистов на АЭС "Бушер" в Иране.

"Мы видим отсутствие негативной динамики в ближневосточном конфликте, я на днях утвердил план восстановления численности на нашей стройке. Если события хуже не станут, вот в ближайшие недели мы начнём восстановление нашего персонала", - сказал он журналистам.

В настоящее время на иранской АЭС "Бушер" находится два десятка сотрудников "Росатома". Госкорпорация ранее группами эвакуировала сотрудников из Ирана через Армению из-за военных рисков. В начале конфликта США и Ирана на АЭС было 639 сотрудников "Росатома".

По словам Лихачева, проект АЭС "Бушер" остается приоритетным для "Росатома".