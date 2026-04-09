Завершающий этап эвакуации сотрудников "Росатома" с АЭС "Бушер" пока не отменен

Обстановка вокруг станции стала спокойней, но возвращать туда эвакуированных еще не пора

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Завершающий этап эвакуации сотрудников "Росатома" с АЭС "Бушер" в Иране пока не отменен, заявил журналистам руководитель госкорпорации Алексей Лихачев.

"Эвакуацию пока мы не отменяем", - ответил Лихачев на вопрос, отменен ли последний этап эвакуации в связи с прекращением огня.

"Обстановка пока без изменений. Конечно, стало чуть легче после объявления перемирия. Мы с вами не понимаем, чем это перемирие закончится в силу понятных причин, - добавил он. - Пока мы исходим из того, что не время возвращать наших товарищей туда".

Он добавил: "Понятное дело, что на нас выходили, в том числе руководители иранской атомной промышленности, им, конечно, хочется как можно скорее вернуться к работам, и мы планируем такой разворот, именно для этого люди там остаются, чтобы как можно скорее приступить к труду мирному, но пока обстановка этого не позволяет".

АЭС "Бушер" в Иране подвергалась обстрелу четыре раза - 7 марта, 24 марта и 27 марта и 4 апреля. В последний раз удар, по словам Лихачева, был нанесен уже "фактически в контур физической защиты станции", погиб иранский сотрудник службы безопасности станции.

Госкорпорация группами эвакуирует сотрудников станции через Армению. В начале конфликта на АЭС было 639 сотрудников "Росатома". На сегодняшний день эвакуированы 611 человек. Всего на станции должны остаться около полусотни добровольцев.

Первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику в 2013 году. В 2016 году началось строительство второй очереди (мощность энергоблоков II и III - 2,1 тыс. МВт суммарно).

