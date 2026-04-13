Россия начала финальную ротацию на АЭС "Бушер" в Иране

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Россия в понедельник в 8:00 утра начала финальную ротацию на атомной электростанции "Бушер" в Иране, 108 сотрудников покидают станцию, на объекте остаются 20 человек, сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

"Сегодня в 08:00 утра мы начали финальную ротацию на станции "Бушер". 108 человек сейчас двигаются в сторону Исфахана, идет все по плану. На станции осталось 20 человек, это руководитель филиала нашего, его замы, представители блока безопасности и инженерно-технические сотрудники, отвечающие за сохранность оборудования и присматривающие, опять же, за тем, чтобы в неприкосновенности был и наш городок", - заявил Лихачев.

АЭС "Бушер" в Иране подвергалась обстрелу четыре раза - 7 марта, 24 марта и 27 марта и 4 апреля. В последний раз удар, по словам Лихачева, был нанесен уже "фактически в контур физической защиты станции", погиб иранский сотрудник службы безопасности станции.

Госкорпорация группами эвакуирует сотрудников станции через Армению. В начале конфликта на АЭС было 639 сотрудников "Росатома".

Первый энергоблок АЭС "Бушер" мощностью 1000 МВт был передан иранскому заказчику в 2013 году. В 2016 году началось строительство второй очереди (мощность энергоблоков II и III - 2,1 тыс. МВт суммарно).


