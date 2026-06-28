Лихачев заявил, что РФ не вернет в Иран специалистов АЭС "Бушер" без 100% гарантий их безопасности

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что Россия не будет возвращать в Иран специалистов АЭС "Бушер", пока не будет 100% гарантий их безопасности.

"Пока мы не поймем стопроцентную гарантию безопасности наших людей, мы их возвращать, конечно, не будем", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что на "Бушере" в настоящее время остаются 20 россиян, которые продолжают работать, в том числе и с иранским персоналом.

"Но массовый заезд будет возможен только тогда, когда мы поймём, что наши люди не рискуют жизнью. И не только на станции, но и во время, так сказать, логистических операций, потому что пока по крайней мере не летают самолёты, все передвижение происходит автотранспортом", - сказал Лихачев.

При этом он подчеркнул, что план возвращения российских специалистов уже разработан и утвержден. Лихачев выразил надежду, что в ближайшее время он сможет быть реализован.