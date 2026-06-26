Минэнерго опубликовало проект запрета цифрового майнинга в московском регионе и Курской области

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ опубликовано проект постановления правительства о введении запрета на майнинг цифровых валют (в том числе на участие в майнинг-пуле) в Москве, Московской области и отдельных территориях Курской области.

Запрет устанавливается на срок с 1 июля 2026 г. по 31 декабря 2032 г., написано в документе.

В отсутствие круглогодичного запрета на указанных территориях возникают риски дефицита энергомощностей из-за подключения энергоемких майнинговых объектов к электрическим сетям, говорится в пояснительной записке к проекту.

Вопрос введения запрета рассматривался в мае на правкомиссии по электроэнергетике. Ранее с предложением о запрете майнинга в московском регионе выступило Минэнерго Московской области. Глава ведомства Сергей Воропанов в своем выступлении на "Энергопроме-26" оценил объем энергопотребления майнинга в московской энергосистеме в 1 ГВт. Мощность ЦОД в Москве и Московской области к 2032 г. может составить 3,6 ГВт, или 17% максимальной нагрузки, приводил он данные.

Аналогичный запрет действует в ряде регионов с 2025 г. Такие ограничения до 2031 г. введены в республиках Северо-Кавказского федерального округа, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, отдельных районах Забайкальского края и Бурятии, частично - в Иркутской области.

"Системный оператор" в мае прогнозировал рост энергопотребления дата-центров в РФ в ближайшие пять лет с текущих 4,2 ГВт до 15,3 ГВт. Доля центров обработки данных в общей структуре энергопотребления в РФ по итогам 2026 г. составит 2,4%.