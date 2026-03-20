В отдельных районах Бурятии и Забайкалья с апреля запретили майнинг криптовалют

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ ввело круглогодичный запрет на майнинг цифровых валют (в том числе в майнинг-пуле) в отдельных регионах Бурятии и Забайкальского края с 1 апреля 2026 года по 15 марта 2031 года, говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В 2024 году Госдума приняла закон о майнинге цифровой валюты, согласно которому, с 1 ноября 2024 года все компании и ИП, занимающиеся добычей криптовалюты в России, должны были войти в специальный реестр.

В то же время с 2025 года действует запрет на майнинг криптовалют в ряде регионов, где уже существует или прогнозируется энергодефицит. Так, ограничения введены до 2031 года в республиках Северо-Кавказского федерального округа, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Запрет был временно установлен на части территории Иркутской области, а также Забайкальского края и Бурятии (в пики энергопотребления).