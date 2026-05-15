Правкомиссия предложила ограничить майнинг в ряде регионов из-за нагрузки на сети

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Правкомиссия по электроэнергетике рассмотрела меры по введению запрета на майнинговую деятельность на территории Москвы, Московской области и в ряде районов Курской области, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Запрет может быть введен в целях обеспечения и поддержания стабильности энергоснабжения всех категорий потребителей, особенно социально значимых, а также сбалансированного функционирования электросетевого комплекса, отмечается в сообщении.

Ранее с предложением о запрете майнинга в Московском регионе выступило Минэнерго Московской области. Глава ведомства Сергей Воропанов в своем выступлении на "Энергопроме-26" оценил объем энергопотребления майнинга в московской энергосистеме в 1 ГВт. Мощность ЦОД в Москве и Московской области к 2032 г. может составить 3,6 ГВт, или 17% максимальной нагрузки, приводил он данные.

В апреле 2026 года "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг", ГЭХ) в рамках решения правительства РФ по покрытию прогнозного энергодефицита в Московском регионе начало строительство в Москве новых энергоблоков на ТЭЦ-25 мощностью 225 МВт и ТЭЦ-26 мощностью 275 МВт. Компания рассматривает еще две площадки для строительства новых энергомощностей в Москве.

"Москва активно развивается, есть много проектов по ЦОДам, много запросов", - сказал журналистам гендиректор "ГЭХа" Денис Федоров.