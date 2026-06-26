Глава "Росатома" подтвердил готовность заняться иранским высокообогащенным ураном

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - ОСоглашение США и Ирана стало толчком к проведению целого ряда переговоров, связанных с ядерной программой, "Росатом" это приветствует и готов решить технологическую задачу с высокообогащенным ураном, заявил журналистам глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Соглашение (США и Ирана - ИФ) подписано, оно стало толчком к проведению целого ряда переговоров, связанных с ядерной программой. Мы приветствуем эти переговоры, мы приветствуем акцентирование роли МАГАТЭ в решении ядерной проблемы Ирана. И до сих пор подтверждаем свою готовность решить любую технологическую задачу связанную с высокообогащенным ураном - будь это понижение его активности, будь его изъятие и возмещение натуральных или денежных затрат или какое-то системное решение в рамках нескольких стран, в зависимости от результатов переговоров", - сказал Лихачев журналистам в пятницу.

Ранее сообщилось, что Тегеран рассматривает предложение Москвы о вывозе обогащенного урана на территорию России.

19 июня лидеры США и Ирана дистанционно подписали "Исламабадский меморандум" о взаимопонимании из 14 пунктов.