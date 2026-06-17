США не будут торопиться вывозить обогащенный уран из Ирана

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - США не будут стремиться как можно быстрее вывезти обогащенный уран из Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

"Они (Иран - ИФ) будут тесно сотрудничать с нами, чтобы передать так называемый обогащенный материал, который находится очень глубоко, в недрах земли. Никто не может его достать. Так что не так важно сделать это быстро", - сказал он в среду на пресс-конференции по итогам саммита G7.

По словам Трампа, "мы могли бы сделать это довольно оперативно, и когда у нас будет возможность, мы это сделаем"

"А пока что у нас камеры на каждом дюйме там. Никто ничего не сможет сделать. А если попробуют – мы ударим по ним "Пэтриотами", вот и все. И их не станет. И они знают", - заключил президент США.