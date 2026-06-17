США отказали Израилю в просьбе ознакомиться с меморандумом о взаимопонимании с Ираном

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Израиль запросил у США разъяснений по положениям меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, но получил отказ, сообщает Channel 12 со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

По их словам, Израиль до сих пор не располагает всеми подробностями соглашения, которое будет подписано в пятницу в Швейцарии, в том числе касающимися иранской ядерной программы и решения вопроса о ликвидации запасов высокообогащенного урана.

Кроме того, Израиль выступает против вывода своих войск из Ливана, как предполагается меморандум, подчеркнули собеседники телеканала.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в воскресенье, что израильские войска останутся в зоне безопасности в Ливане. Кац добавил, что "если Иран нападет на Израиль из-за событий в Ливане, мы нападем на него со всей силой".

Channel 12 напоминает, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном призван стать основой для переговоров о более широком и всеобъемлющем соглашении, которое также будет включать иранскую ядерную программу. После подписания меморандума в эту пятницу стороны должны достичь взаимопонимания относительно окончательного варианта мирного соглашения в течение 60 дней.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что "Иран, согласно соглашению, никогда не получит ядерное оружие. "Если Иран разработает ядерное оружие, приобретет его или что-либо еще - врата ада откроются перед ним", подчеркнул Трамп.