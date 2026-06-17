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Израиль опасается, что Иран использует переговоры с США для продвижения ядерной программы

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Израильские официальные лица опасаются, что Иран использует 60-дневные переговоры в рамках согласованного с США меморандума для продвижения своих ядерных амбиций и работ по созданию ядерного оружия, сообщает Channel 12 со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников.

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По их данным, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не намерен заключать окончательное ядерное соглашение с США. Представители министерства обороны Израиля также заявили телеканалу, что Тегеран "затянет процесс, и 60 дней переговоров превратятся в гораздо более длительный срок".

При этом собеседники телеканала указывают, что пока неясно, что конкретно содержится в меморандуме о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном, поскольку и президент США Дональд Трамп, и иранские официальные лица выдвигают противоречивые утверждения.

В этой связи источники обращают внимание на заявление иранских представителей о том, что соглашение позволит Тегерану самостоятельно решать вопрос разбавления обогащенного урана внутри Ирана.

Израильские эксперты, анализирующие данные по сделке, отнеслись к перспективам урегулирования проблемы ядерной программы Ирана скептически. Многие из них предположили, что соглашение времен прежнего президента США Барака Обамы по ограничению программы содержало больше гарантий для предотвращения разработки бомбы, сообщает Channel 12.

Хроника 28 февраля – 17 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран ядерная программа США меморандум
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