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Путин подписал закон о защите от кибермошенников

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий дополнительные меры защиты граждан и их сбережений от кибермошенников, так называемый "Антифрод-2".

В РоссииЗакон о защите от кибермошенников принят ГосдумойЧитать подробнее

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, абоненты смогут установить самозапрет входящих международных звонков; снятие такого запрета возможно будет только при личном визите в МФЦ.

Закон предоставляет родителям право уведомлять операторов связи об использовании сим-карты ребенком с тем, чтобы несовершеннолетний был обеспечен безопасным контентом.

В целях противодействия мошенническим схемам физические лица смогут оформить не более 20 банковских карт, предусматривает закон.

Он включает и норму о "красной кнопке". При помощи нее пожаловаться на мошеннические действия гражданин сможет через сайт "Госуслуги" и мессенджер Мах.

Предусматривается создание единой базы уникальных номеров телефонов (IMEI), которая будет содержать информацию о разрешенных и запрещенных к использованию на территории России идентификаторах. База будет наполняться операторами связи и органами власти, которые будут утверждены правительством РФ. При этом никакой платы за включение IMEI оборудования в эту базу взиматься не будет.

Закон предусматривает, что без предварительного согласия абонента массовые вызовы могут осуществляться только в целях информирования абонента в случае, если обязанность по такому информированию установлена федеральным законом и нормативными правовыми актами президента, правительства РФ, а также Центрального Банка.

Согласно закону для соблюдения баланса Минцифры будет вправе установить предельный размер платы за осуществление иных массовых вызовов в целях информирования. При этом для такого информирования необходимо получение согласия абонентов.

Инициатива предусматривает механизм компенсаций для граждан, пострадавших от мошенников, если банки или операторы связи не выполнили установленные требования по предотвращению хищений. Выплата будет возможна только в случаях, когда организация нарушила предусмотренный порядок действий. Если же требования были соблюдены, а клиент самостоятельно перевел деньги мошенникам, компенсация не предусмотрена.

Еще одна норма закона предусматривает, что расторгнуть договор связи теперь можно будет не ранее чем через 90 дней после его заключения; это, по мнению разработчиков, должно противодействовать использованию одноразовых сим-карт.

Первый закон, вводящий антифрод-меры, был принят Госдумой в 2025 году.


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