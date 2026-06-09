Закон о защите от кибермошенников принят Госдумой

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон, предусматривающий дополнительные меры защиты граждан и их сбережений от кибермошенников, так называемый Антифрод-2.

Согласно закону, абоненты смогут установить самозапрет входящих международных звонков; снятие такого запрета возможно будет только при личном визите в МФЦ.

Кроме того, закон предоставляет родителям право уведомлять операторов связи об использовании сим-карты ребенком с тем, чтобы несовершеннолетний был обеспечен безопасным контентом.

Также в целях противодействия мошенническим схемам физические лица смогут оформить не более 20 банковских карт, предусматривает закон.

Он предусматривает и норму о "красной кнопке". При помощи нее пожаловаться на мошеннические действия гражданин сможет через сайт "Госуслуги" и мессенджер Мах.

Кроме того, предусматривается создание единой базы уникальных номеров телефонов (IMEI). По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского, база таких номеров будет содержать информацию о разрешенных и запрещенных к использованию на территории России идентификаторах. База будет наполняться операторами связи и органами власти, которые будут утверждены правительством Российской Федерации. При этом никакой платы за включение IMEI оборудования в эту базу взиматься не будет.

Также закон включает в себя норму, согласно которой без предварительного согласия абонента массовые вызовы могут осуществляться только в целях информирования абонента в случае, если обязанность по такому информированию установлена федеральным законом и нормативными правовыми актами президента, правительства Российской Федерации, а также Центрального банка Российской Федерации, сказал Боярский.

Согласно закону для соблюдения баланса Минцифры будет вправе установить предельный размер платы за осуществление иных массовых вызовов в целях информирования. При этом для такого информирования необходимо получение согласия абонентов.

Инициатива также предусматривает механизм компенсаций для граждан, пострадавших от мошенников, если банки или операторы связи не выполнили установленные требования по предотвращению хищений. Выплата будет возможна только в случаях, когда организация нарушила предусмотренный порядок действий. Если же требования были соблюдены, а клиент самостоятельно перевел деньги мошенникам, компенсация не предусмотрена.

Еще одна норма закона предусматривает, что расторгнуть договор связи теперь можно будет не ранее чем через 90 дней после его заключения; это, по мнению разработчиков, должно противодействовать использованию одноразовых сим-карт.

Первый закон, вводящий антифрод-меры, был принят Госдумой в 2025 году.

"Защита наших граждан и их сбережений от киберпреступников - среди приоритетов депутатской работы. Мы видим, что принятые ранее меры приносят результат. В прошлом году впервые прекратился рост таких преступлений, их число уменьшилось на 12%. Положительные тенденции сохраняются", - прокомментировал ранее закон председатель Госдумы Вячеслав Володин.