Операторы связи и ФТС будут автоматически передавать данные IMEI в новую базу

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Передавать данные в базу уникальных идентификаторов мобильных устройств (IMEI), которая будет создана в рамках реализации второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством ("Антифрод-2"), будут операторы связи и Федеральная таможенная служба (ФТС); для купленных за границей устройств граждане смогут это сделать добровольно на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).

Проект постановления правительства РФ "О базе идентификаторов пользовательского оборудования (оконечного оборудования)", разработанный Минцифры РФ, в пятницу размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

"Проект постановления не предполагает постановку на учет мобильных устройств гражданами. Предполагается, что данные об IMEI будут передаваться от операторов связи, которые ранее регистрировали устройство в сети, или от Федеральной таможенной службы при ввозе устройств", - сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минцифры, комментируя содержание документа.

"Единственный случай, при котором пользователь будет сам регистрировать свой телефон, - если он купил новое устройство за рубежом и ввёз его на территорию РФ. Сделать это можно будет по желанию на Госуслугах", - отметили в пресс-службе министерства.

Планируется, что база будет работать в круглосуточном режиме с соблюдением требований к защите информации, добавили в Минцифры.

В пресс-службе министерства напомнили, что во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством вошла норма о создании базы IMEI - информационной системы, в которой будут храниться уникальные идентификаторы мобильных устройств.

"Мера направлена на борьбу с использованием устройств с подменными идентификаторами в преступных целях, а также на противодействие незаконному ввозу смартфонов и планшетов. Кроме того, информация об устройствах, находящихся в сети, играет важную роль в защите от БПЛА", - напомнили в Минцифры.

Опубликованный в пятницу проект постановления конкретизирует закон, отметили в Минцифры. В частности, документ утверждает правила функционирования базы, порядок доступа к содержащейся в ней информации, перечень информационных систем, с которыми взаимодействует база (в том числе с ЕПГУ, с системами Роскомнадзора, таможенных органов, Минпромторга России и операторов связи).

Кроме того, для общественного обсуждения представлен проект приказа Минцифры РФ "Об утверждении требований к порядку организационно-технического взаимодействия операторов подвижной радиотелефонной связи и оператора базы данных идентификаторов пользовательского оборудования (оконечного оборудования)". Документ устанавливает требования к взаимодействию операторов мобильной связи с оператором базы данных IMEI (Минцифры).

"Подчеркиваем, что документ носит технический характер и не требует регистрации абонентского оборудования самими пользователями. Операторы располагают сведениями об IMEI и используют их в своей текущей работе по эксплуатации сетей связи", - сказали в пресс-службе Минцифры.

Проект приказа определяет, в том числе, порядок предоставления доступа операторов связи к базе данных, порядок и формат предоставления сведений об IMEI операторами связи в базу данных, а также требования к защите информации, содержащейся в базе данных.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) - уникальный 15-значный номер для каждого мобильного устройства (смартфона, планшета, часов, модема), идентифицирующий сам аппарат, а не сим-карту или владельца.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 26 июня, подписал закон, предусматривающий дополнительные меры защиты граждан и их сбережений от кибермошенников, так называемый "Антифрод-2".

Законом, в частности, предусматривается создание единой базы уникальных номеров мобильных устройств (IMEI), которая будет содержать информацию о разрешенных и запрещенных к использованию на территории РФ идентификаторах. База будет наполняться операторами связи и органами власти, которые будут утверждены правительством РФ. При этом никакой платы за включение IMEI оборудования в эту базу взиматься не будет.