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Операторы связи и ФТС будут автоматически передавать данные IMEI в новую базу

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Передавать данные в базу уникальных идентификаторов мобильных устройств (IMEI), которая будет создана в рамках реализации второго пакета мер по борьбе с кибермошенничеством ("Антифрод-2"), будут операторы связи и Федеральная таможенная служба (ФТС); для купленных за границей устройств граждане смогут это сделать добровольно на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).

Проект постановления правительства РФ "О базе идентификаторов пользовательского оборудования (оконечного оборудования)", разработанный Минцифры РФ, в пятницу размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

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"Проект постановления не предполагает постановку на учет мобильных устройств гражданами. Предполагается, что данные об IMEI будут передаваться от операторов связи, которые ранее регистрировали устройство в сети, или от Федеральной таможенной службы при ввозе устройств", - сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минцифры, комментируя содержание документа.

"Единственный случай, при котором пользователь будет сам регистрировать свой телефон, - если он купил новое устройство за рубежом и ввёз его на территорию РФ. Сделать это можно будет по желанию на Госуслугах", - отметили в пресс-службе министерства.

Планируется, что база будет работать в круглосуточном режиме с соблюдением требований к защите информации, добавили в Минцифры.

В пресс-службе министерства напомнили, что во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством вошла норма о создании базы IMEI - информационной системы, в которой будут храниться уникальные идентификаторы мобильных устройств.

"Мера направлена на борьбу с использованием устройств с подменными идентификаторами в преступных целях, а также на противодействие незаконному ввозу смартфонов и планшетов. Кроме того, информация об устройствах, находящихся в сети, играет важную роль в защите от БПЛА", - напомнили в Минцифры.

Опубликованный в пятницу проект постановления конкретизирует закон, отметили в Минцифры. В частности, документ утверждает правила функционирования базы, порядок доступа к содержащейся в ней информации, перечень информационных систем, с которыми взаимодействует база (в том числе с ЕПГУ, с системами Роскомнадзора, таможенных органов, Минпромторга России и операторов связи).

Кроме того, для общественного обсуждения представлен проект приказа Минцифры РФ "Об утверждении требований к порядку организационно-технического взаимодействия операторов подвижной радиотелефонной связи и оператора базы данных идентификаторов пользовательского оборудования (оконечного оборудования)". Документ устанавливает требования к взаимодействию операторов мобильной связи с оператором базы данных IMEI (Минцифры).

"Подчеркиваем, что документ носит технический характер и не требует регистрации абонентского оборудования самими пользователями. Операторы располагают сведениями об IMEI и используют их в своей текущей работе по эксплуатации сетей связи", - сказали в пресс-службе Минцифры.

Проект приказа определяет, в том числе, порядок предоставления доступа операторов связи к базе данных, порядок и формат предоставления сведений об IMEI операторами связи в базу данных, а также требования к защите информации, содержащейся в базе данных.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) - уникальный 15-значный номер для каждого мобильного устройства (смартфона, планшета, часов, модема), идентифицирующий сам аппарат, а не сим-карту или владельца.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 26 июня, подписал закон, предусматривающий дополнительные меры защиты граждан и их сбережений от кибермошенников, так называемый "Антифрод-2".

Законом, в частности, предусматривается создание единой базы уникальных номеров мобильных устройств (IMEI), которая будет содержать информацию о разрешенных и запрещенных к использованию на территории РФ идентификаторах. База будет наполняться операторами связи и органами власти, которые будут утверждены правительством РФ. При этом никакой платы за включение IMEI оборудования в эту базу взиматься не будет.

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