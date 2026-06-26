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Из "Артека" вывезли всех отдыхавших

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Все дети, отдыхавшие в "Артеке", вывезены, их отвезли или домой, или в лагеря Краснодарского краяв Севастополе организация летнего отдыха идет в штатном режиме, сообщило Минпросвещения.

Из "Артека" детей вывозили "в связи с временной приостановкой летней оздоровительной кампании в Республике Крым".

Сейчас в Крыму в трех лагерях загородного типа пока остаются дети из других регионов, их постепенно вывозят как родители, так и чиновники, организуя группы.

"В Севастополе организация летнего отдыха идет в штатном режиме: функционируют пришкольные и загородные лагеря", - сообщили в министерстве.

Для родителей продолжает работу Единый контактный центр МДЦ "Артек". Получить актуальную информацию можно по телефону горячей линии 8 (800) 600-20-85. Также работает горячая линия по вопросам, связанным с загородными стационарными лагерями.

Глава Крыма Сергей Аксенов 22 июня издал указ о запрете бронирования, приема и размещения детей в организациях отдыха и оздоровления на территории региона до 1 сентября. Ограничения также распространяются на иные средства размещения, используемые для участия детей и детских групп в туристических и иных мероприятиях.

Артек Крым Минпросвещения
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Из "Артека" вывезли всех отдыхавших

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