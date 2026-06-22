РСТ призвал правительство поддержать туротрасль Крыма

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Срыв летнего туристического сезона в Крыму приведет к значительным убыткам для туротрасли, которая является одной из ключевых для экономики Крыма, поэтому ей необходимы меры поддержки, сказал через пресс-службу президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"За последние недели произошло несколько событий, напрямую повлиявших на потребительское поведение. Изменения в транспортном сообщении с полуостровом, ограничения, связанные с обеспечением региона топливом, а также общий информационный фон привели к резкому снижению спроса на семейный отдых в Крыму", - сказал он.

Все это, по данным платформы для отельеров TravelLine, привело к снижению объема бронирований объектов размещения в Крыму на 58% относительно аналогичного периода прошлого года.

Как напомнил Уманский, решение об остановке до 1 сентября приема детей в лагеря затрагивает уже другой сегмент рынка - детский организованный отдых, который ежегодно обеспечивает региону значительный туристический поток в летние месяцы.

"Для туристической отрасли региона это означает потерю значительной части высокого сезона. Основная выручка гостиниц, санаториев, гостевых домов, детских лагерей и многих других предприятий формируется именно летом. Выпадающие доходы такого масштаба практически невозможно компенсировать в течение года. С учетом текущей ситуации вероятность быстрого восстановления спроса остается минимальной. Поэтому есть основания говорить о том, что туристический сезон 2026 года в Крыму, по сути, уже сорван", - подчеркнул президент РСТ.

По его словам, ситуация требует принятия решений сразу по нескольким направлениям, включая перераспределение туристического потока на другие регионы.

"Отдельного внимания требует поддержка туристической отрасли Крыма. Уже сейчас целесообразно рассматривать отсрочки по налогам, в первую очередь имущественным, а также механизмы предоставления беспроцентных займов для возврата средств по отмененным бронированиям, так как полученные предоплаты уже были направлены на подготовку и обеспечение сезона", - считает Уманский.

Он напомнил, что туризм является одной из ключевых отраслей экономики Крыма, поэтому сохранение предприятий, рабочих мест и туристической инфраструктуры становится важнейшей задачей.

"При этом решения необходимо принимать уже сейчас. Привычный подход "давайте подождем и посмотрим, как будут развиваться события" в данной ситуации очевидно не подходит. К моменту, когда последствия станут окончательно очевидны для всех, значительная часть необходимых мер поддержки уже может оказаться запоздалой", - подытожил президент РСТ.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил 21 июня, что в республике полностью остановлена продажа топлива на АЗС, как за наличные и по безналичному расчету, так и по талонам. Топливо, по его словам, будет отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Крыма.

Затем власти Крыма с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года остановили бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в объектах детского отдыха, расположенных на территории республики, а также во всех других средствах размещения.