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Власти Севастополя решили не проводить следующую смену в детских лагерях

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Власти Севастополя решили не проводить следующую смену в детских лагерях, сообщил губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства города.

"С учетом серьезной неопределенности, связанной с атаками врага, (...) я с коллегами принял решение, что мы на следующую смену детей не завозим", - сказал он.

Текущая смена закончится 14-15 июля. Как объяснил губернатор, смену проводили, поскольку были закуплены все необходимые ресурсы для ее проведения, в том числе топливо для генераторов на случай отключения электричества. Власти еще не решили, проводить ли смену в августе.

Бронирование, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления на территории Крыма приостановлено с 22 июня. Ограничение действует до 1 сентября, решение принято в целях безопасности.

Власти Крыма с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года остановили бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в объектах детского отдыха в регионе, а также во всех других средствах размещения.

Тогда же Развожаев объявил, что в севастопольские лагеря "Ласпи", "Горный" и "Алькадар" плановые заезды детей состоятся 24 и 25 июня, несмотря на возможные ограничения электроснабжения.

"Мы принимаем все необходимые меры, чтобы отдых ребят в этих учреждениях состоялся (в условиях возможного ограничения подачи электроэнергии, лагеря обеспечены альтернативными источниками обеспечения электроэнергией)", - написал он тогда.

В Крыму и Севастополе 26 июня ввели режим ЧС регионального характера. Для предпринимателей власти регионов подготовили меры поддержки.

Крым Михаил Развожаев Севастополь
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