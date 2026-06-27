Отключения света на срок до пяти часов возможны в Крыму из-за проведения работ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Отключения света от двух до пяти часов возможны в Крыму из-за проводимых восстановительных работ в энергосистеме, сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в субботу.

"Учитывая необходимость строительства дополнительных цепей связи, а также монтажа необходимого для стабильного энергоснабжения оборудования, в ближайшие дни в населенных пунктах Республики возможны ограничения потребителей электрической энергии. Период отключений может составлять от двух до пять часов", - написал он в своем канале в Max.

По его словам, в работе по восстановлению электроснабжения Крыма задействовано свыше 500 специалистов.

Представители госпредприятия "Крымэнерго" в своем канале Max сообщили, что в ночь на субботу электроснабжение восстановили в большинстве районов Крыма благодаря снижению загрузки, но с утра, с ростом потребления электричества, по команде диспетчера Черноморского РДУ (филиал АО "СО ЕЭС") введен режим временного ограничения электроснабжения для ликвидации перегрузки электросетей.

Как сообщил 24 июня глава Крыма Сергей Аксенов, в результате атак ВСУ на полуострове повреждена энергетическая инфраструктура, были введены графики отключения света. В Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера.